Главный тренер Дании Юльманн: «Наша цель — играть на равных с ведущими сборными»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«В последние годы мы показали, что близки к большим командам, но есть одна вещь, которой не хватает: нам нужно создавать и реализовывать больше шансов. Наша цель — играть на равных с ведущими сборными. Мы сотрудничаем с клубами, чтобы вырастить лучших игроков, и иногда мы доходим до полуфинала, а иногда нет. Хорватия провела несколько замечательных лет, и мы хотим быть на таком же уровне.

Я должен еще раз поблагодарить болельщиков за поддержку здесь, в Германии, а также дома. У меня потрясающая команда с потрясающими игроками, которые поддерживают друг друга. Я горжусь своей командой. У этой команды блестящее будущее», — приводит слова Юльманна сайт УЕФА.

Дания завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии, а немецкая сборная в 1/4 финала турнира сыграет с победителем матча Испания — Грузия.