Дешам: «Португалия предпочитает атаковать, а не обороняться. Франция постарается добиться контроля»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями в преддверии матча с Португалией в 1/4 финала Евро-2024.

«Португалия — команда, которая предпочитает атаковать, а не обороняться. Нидерланды и Бельгия играли довольно осторожно. Будет ли Португалия такой же? Я знаю, как любит играть Роберто Мартинес. Мы постараемся добиться как можно большего контроля», — приводит RMC Sport слова Дешама.

Также тренер отметил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему представляет опасность.

«Он всегда представлял опасность в атаке. Он всегда умел забивать, решать эпизоды. Он остается очень серьезным соперником», — добавил Дешам.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. В 1/8 финала чемпионата Европы португальцы обыграли Словению (0:0, по пен. — 3:0), а команда Дидье Дешама победила Бельгию (1:0).