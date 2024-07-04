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Сегодня, 19:50

Дешам: «Португалия предпочитает атаковать, а не обороняться. Франция постарается добиться контроля»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями в преддверии матча с Португалией в 1/4 финала Евро-2024.

«Португалия — команда, которая предпочитает атаковать, а не обороняться. Нидерланды и Бельгия играли довольно осторожно. Будет ли Португалия такой же? Я знаю, как любит играть Роберто Мартинес. Мы постараемся добиться как можно большего контроля», — приводит RMC Sport слова Дешама.

Также тренер отметил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему представляет опасность.

«Он всегда представлял опасность в атаке. Он всегда умел забивать, решать эпизоды. Он остается очень серьезным соперником», — добавил Дешам.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. В 1/8 финала чемпионата Европы португальцы обыграли Словению (0:0, по пен. — 3:0), а команда Дидье Дешама победила Бельгию (1:0).

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/euro/direct-euro-2024-equipe-de-france-suivez-en-live-toutes-les-infos-avant-le-quart-des-bleus_LN-202407020232.html
Дидье Дешам
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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