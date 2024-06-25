Дешам — о травме Мбаппе: «Ему лучше с каждым днем. Он привыкает к маске и хочет играть»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о самочувствии нападающего команды Килиана Мбаппе в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2024 против Польши.

Мбаппе получил травму носа во время встречи с Австрией (1:0) и по этой причине пропустил игру с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии матча с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.

«С каждым днем ему лучше, сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера или позавчера. Гематома зажила, и он привыкает к маске. Он хочет играть сегодня так же сильно, как и против Нидерландов», — заявил Дешам на пресс-конференции.

Также тренер рассказал о влиянии маски на игру 25-летнего футболиста.

«Маска не влияет на дыхание, а вот на зрение — да. Она немного ограничивает обзор. Она должна защищать в определенных ситуациях, это ограничивает угол обзора. Больше ли риск при игре в центре? Нет, контакты есть везде, в любых дуэлях. Все зависит от позиции. Приходится привыкать, в ней слегка кажется, будто у тебя 3D-очки», — добавил он.

22 июня Мбаппе сыграл в специальной маске в товарищеском матче с дублем немецкого «Падерборна» и оформил дубль в этой встрече.

25-го числа команда Дешама встретится с Польшей в заключительном туре группового турнира Евро-2024. Начало матча — в 19.00 по московскому времени. На данный момент сборная Франции с 4 очками занимает второе место в группе D.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в нем принимают участие 24 сборные.