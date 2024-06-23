Саньоль — о целях сборной Грузии на Евро-2024: «Нам абсолютно нечего терять»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль ответил на вопрос о цели национальной команды на чемпионате Европы-2024.

В субботу, 22 июня, грузины сыграли вничью с Чехией во 2-м туре группового турнира Евро. Встреча в Гамбурге завершилась со счетом 1:1.

«Нам нечего терять, абсолютно. Наша цель — получить опыт на этом Евро. Я очень люблю Грузию, но не ждал, что мы выиграем наш дебютный турнир. Для игроков было очень важно увидеть, что такое футбол самого высокого уровня. Нам еще многому предстоит научиться, но это поможет Грузии в будущем», — цитирует Саньоля пресс-служба УЕФА.

Чехия набрала одно очко после двух игр Евро-2024 и занимает 3-е место в группе F. Грузия (1 балл) располагается на строчку ниже. 26 июня грузины сыграют с Португалией, чехи в этот же день встретятся с Турцией.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять немецких городов.