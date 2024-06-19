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Сегодня, 19:31

Далич — о ничьей Хорватии с Албанией: «Главное, что мы все еще в игре»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Албанией. Встреча проходила на арене «Фолькспаркштадион» и завершилась со счетом 2:2.

«Было нелегко. Очень сложный матч, два разных тайма. Мы сделали все возможное, приложили много усилий, чтобы повести в счете 2:1, и в конце концов получили этот гол. Главное, что мы все еще в игре — все в наших руках, второй тайм обнадеживает. Начало получилось очень плохим. Во втором тайме мы смотрелись лучше, это обнадеживает», — приводит Telesport слова Далича.

Сборная Албании набрала 1 очко и сохраняет третье место в группе В. Хорватия с 1 баллом идет на последней позиции.

В заключительном матче группового турнира хорваты сыграют против Италии, а албанцы встретятся с Испанией. Обе игры пройдут 24 июня.

Источник: https://www.telegram.hr/telesport/na-prvu/dalic-dao-prve-izjave-nakon-remija-s-albancima-jednostavno-prespori-smo/
Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
Чемпионат Европы по футболу
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