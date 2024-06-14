Златко Далич — перед матчем против сборной Испании: «Хорватия постарается одержать победу»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча против Испании на Евро-2024.

«Мы играем в самой сильной группе Евро-2024, с нами действующий чемпион Италия и победитель Лиги наций Испания. У нас есть опыт встреч с этой командой, и мы знаем, что надо делать. Постараемся одержать победу, потому что хотим хорошо начать чемпионат», — цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

Сборные Испании и Хорватии сыграют 15 июня на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 19.00 по московскому времени. В другом матче группы B Италия в первом туре встретится с Албанией.