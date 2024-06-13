Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте оценил соперников команды на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что думает о группе команды на Евро-2024. Испанцы сыграют против Хорватии, Италии и Албании.

«Мы уже встречались с Италией и Хорватией в Лиге наций. Это очень сильные сборные. Достаточно просто взглянуть на их достижения, историю или игроков, чтобы понять это», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Специалист также отметил, что сборная Албании прибавила в последнее время.

«Я знаю албанцев по юношам до 19 лет и молодежке. У нас всегда были тяжелые матчи с ними», — добавил де ла Фуэнте.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.