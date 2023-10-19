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Сегодня, 16:50

Главный тренер сборной Казахстана Адиев оценил шансы попасть на Евро-2024

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» оценил шансы своей команды отобраться на чемпионат Европы-2024.

— В сентябре в интервью «СЭ» вы заявили: «Не имеем права вернуться из Дании и Финляндии без очков». Понимали, что рисковали тогда? Ведь если бы потерпели два поражения, вам бы,наверное, здорово досталось от скептиков и критиков.

— Нет, я не рисковал. Все дело в формулировках. Я же не пообещал тогда болельщиком, что мы наберем шесть очков или три. Просто подчеркнул, что осознаем всю меру ответственности. На установке перед игрой с финнами сказал парням: тут уже в силу вступает волчий закон, выживает сильнейший. Либо мы — либо они.

— Как теперь оцениваете ваши шансы отобраться на чемпионат Европы? Ведь при определенном раскладе даже две победы не гарантируют вам попадание на Евро.

— Да, я в курсе. Понятно, что в матче Дания — Словения кто-то очки потеряет, а, может быть, и обе команды. Нам же в первую очередь надо серьезно отнестись к Сан-Марино, победить и уже поехать на свой лобовой поединок против словенцев. А там уже посмотрим, кто больше достоин сыграть на чемпионате Европы. Я не часто даю прогнозы. Это не мое. Просто нам надо качественно выполнить именно свою работу. Мы не любим от кого-либо зависеть, сами вершим свою судьбу. Но вы же видите, какой сейчас расклад в группе. Так что от подарков от конкурентов тоже не откажемся (улыбается).

За два тура до конца отборочного турнира к Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в группе H, на 4 очка отставая от датчан и словенцев.

Магомед Адиев&nbsp;&mdash; о&nbsp;шансах сборной Казахстана попасть на&nbsp;Евро. «Мы привыкли сами вершить свою судьбу. Но и от подарка сейчас не откажемся». Тренер Казахстана — о шансах попасть на Евро

Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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