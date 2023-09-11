Тренер сборной Казахстана о борьбе за попадание на Евро: «Никому до матча не проиграем»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев порассуждал о шансах своей команды отобраться на чемпионат Европы.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы H отборочного турнира Евро-2024 с 12 очками. Столько же очков у Финляндии, которая опережает казахстанцев по дополнительным показателям и идет на третьей строчке.

Лидером группы H является Словения с 13 очками. Дания также набрала 13 очков, но уступает по дополнительным показателям и занимает второе место.

— В победной раздевалке вы сказали: «Мужчину красит то, как он отдает долги. Нам надо было вернуть людям надежду, которую мы у них забрали». Чувствовали серьезное разочарование болельщиков, журналистов после матча с финнами?

— Не то чтобы в нас разочаровались... Просто я видел, как люди ждали матча с финнами, как в нас верили, как надеялись на попадание на большой турнир. Когда мы проиграли, конечно, многие сильно расстроились. Но при этом хочу подчеркнуть следующее. Большая часть болельщиков, журналистов, специалистов, руководителей нас поддержала. Не стали критиковать. Это большой прогресс для сборной Казахстана.

— Раньше такого не было?

— Раньше при любом отрицательном результате нас просто уничтожали... А тут, наоборот, поддержали, приободрили. Поэтому я и сказал в раздевалке, что мы должны были вернуть футбольной общественности долг за поражение, вернуть людям надежду. Человек без надежды — пустое место.

— Уже через месяц матч с датчанами, которые имеют на вас большой зуб за поражение. Затем крепкие финны. Как бы сейчас оценили шансы Казахстана на попадание на Евро?

— Я не любитель оценивать шансы. Ясно, что нас ждет тяжелый выезд. Рады, что за четыре игры до конца цикла мы продолжаем бороться за попадание на чемпионат Европы. Четко понимаем, что должны набирать очки в матчах с финнами и датчанами. Мы не имеем права приехать оттуда с нулем!

— Еще одна ваша цитата из победной раздевалки: «Надо надавить на горло нашим предстоящим соперникам и вытащить то, что нам нужно!» Уверены в своих игроках, не дрогнут у них коленки?

— Знаете, я иногда в парнях уверен даже больше, чем в себе. Если бы я в них не верил, у нас бы вообще ничего не получилось. А если у них вдруг дрогнут колени, значит, они изначально дрогнули у меня. Но, уверен, проблем с настроем у нас не будет. До стартового свистка мы точно не дрогнем и никому до игры не проиграем.

В следующем месяце сборная Казахстана сыграет на выезде против Дании (14 октября) и Финляндии (17 октября).