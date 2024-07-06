Главный тренер сборной Нидерландов Куман: «Турция играет с большим энтузиазмом, но мы готовы»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман поделился мыслями в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 против национальной команды Турции.

«Мы знаем, чего ждать от турецких болельщиков. Думаю, будет здорово сыграть в такой атмосфере. Нам надо будет просто сохранять контроль над мячом, буквально впиваться в него. Соперник играет с большим энтузиазмом. Как и Румыния. Они играют от всего сердца. Но мы готовы», — приводит пресс-служба УЕФА слова Кумана.

Матч пройдет 6 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени. В 1/8 финала турнира команда Кумана разгромила Румынию (3:0), а Турция обыграла Австрию (2:1).

В последний раз сборные Нидерландов и Турции встречались 7 сентября 2021 года. Тогда голландцы победили Турцию со счетом 6:1 в отборе Евро-2022.