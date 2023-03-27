Главный тренер норвежцев Сольбаккен: «У Норманна нет шанса вернуться в сборную, пока он играет в России»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен на предматчевой пресс-конференции накануне отборочной встречи Евро-2024 с Грузией в Батуми ответил на вопрос обозревателя «СЭ», может ли что-то измениться в вопросе вызова в команду полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна, отчисленного из национальной команды после возвращения из английского «Норвича» в Россию прошлым летом.

«Нет, у него нет шанса вернуться, пока он играет там (в России. — Прим. И.Р.), и ситуация такова, какова она есть», — сказал Сольбаккен.

В 2021 году Норманн перебрался из «Ростова» в «Норвич», но прошлым летом, после вылета команды из АПЛ, перешел в московское «Динамо».