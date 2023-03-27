Мартинес: «Роналду всегда будет готов вести за собой»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил лидерские качества Криштиану Роналду в матчах отбора на Евро-2024. В последней встрече португальцы разгромили Люксембург (6:0). Дубль в этой игре оформил Роналду.

«Я очень доволен. Важно помнить о том, что отношение игроков к делу — это главное. Сегодня важно было играть интенсивно с первой минуты, играть как команда. И мы это сделали, забив 6 мячей и не реализовав пенальти. Я ценю то, что мы не пропустили. Я очень доволен, но это только начало. Нам еще многое предстоит улучшить.

Роналду играет важную роль, у него уникальный опыт на международном уровне. Он всегда готов вести за собой, быть капитаном команды», — сказал Мартинес в эфире RTP3.

В следующем матче квалификации Евро-2024 португальцы сыграют с Боснией и Герцеговиной 17 июня.