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Сегодня, 20:48

Главный тренер сборной Румынии прокомментировал подозрения в договорном матче со Словакией на Евро

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Румынии Эдвард Иорданеску поделился мнением о договорном характере матча со Словакией в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Командам достаточно было сыграть вничью, чтобы обе команды вышли в плей-офф турнира. Их встреча завершилась ничейным исходом (1:1).

«Думаю, было ясно, что обе команды отдали все силы. Все старались изо всех сил. Говорить перед игрой и поливать грязью команды, игроков, нашу работу и наше достоинство — это позор», — цитирует Иорданеску Daily Mail.

Он заявил, что решение провести договорной матч было бы позором для обеих команд.

Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
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