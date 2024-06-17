Главный тренер сборной Сербии о травме Костича: «У него заболело колено, возможно, что-то со связками»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович рассказал о состоянии полузащитника Филипа Костича, который получил травму в матче 1-го тура группы C на Евро-2024 против Англии (0:1).

Футболист был заменен на 43-й минуте встречи.

«Завтра мы точно узнаем, что с Филипом, у него будет обследование. Костич почувствовал боль в колене, возможно, что-то со связками. Сейчас ему приложили лед к колену», — приводит официальный сайт УЕФА слова Стойковича.

Сборная Сербии проведет второй матч на чемпионате Европы-2024 20 июня против Словении. 25 июня команда встретится с Данией в заключительном туре групповой стадии турнира.