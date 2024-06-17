Главный тренер сборной Сербии Стойкович: «Мы не заслужили поражения от Англии»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение от Англии (0:1) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

«Хороший матч, обе команды показали высокое качество игры. Сборная Англии — очень сильная, но мы действовали смело, именно так, как и всегда хотим. После замен нам удалось добиться желаемого — мы стали контролировать мяч и заставили англичан обороняться. Я горжусь нашей игрой. Мы не заслужили поражения, но нужно идти дальше.

Конечно, я не удовлетворен результатом, но что есть, то есть. У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. Мы сделаем все возможное в матче со Словенией, нам нужна победа. Поздравляю футболистов, не стоит расстраиваться, несмотря на поражение. Мне не нравится проигрывать, но это часть работы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Стойковича.

Сборная Сербии проведет второй матч на чемпионате Европы-2024 20 июня против Словении. 25 июня команда встретится с Данией в заключительном туре групповой стадии турнира.