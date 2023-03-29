Кларк — о победе над сборной Испании: «Качество игры оставалось на высоком уровне весь матч»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над Испанией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Ребята потрясающе играли с первой и до последней минуты. Динамика, энтузиазм и качество игры оставались на очень высоком уровне весь матч. Кажется, что мы сделали шаг вперед, но это всего лишь шесть очков, а шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть», — цитирует пресс-служба УЕФА Кларка.

Сборная Шотландии набрала 6 очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с 3 очками.