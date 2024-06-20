Главный тренер сборной Венгрии Росси — о поражении от Германии: «На протяжении всего матча нам не везло»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси считает, что его команде не везло на протяжении всего матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Германии (2:0).

«Мы поработали над тактикой и психологией, мои ребята справились очень хорошо, и я горжусь их игрой. Ранее я уже говорил, что мы можем потерпеть поражение от Германии. У них есть игроки мирового класса, они играют качественно на всем поле. Мы создали достаточное количество моментов, но на протяжении всего матча нам не везло. Самое главное — показать в последнем матче тот уровень, который наши фанаты всегда спрашивают с нас», — приводит пресс-служба УЕФА слова Росси.

Германия возглавила таблицу группы А с шестью очками. Венгрия опустилась на последнюю строчку квартета с нулем баллов.

В заключительном матче группового турнира чемпионата Европы-2024 команда Росси встретится с Шотландией, а немцы сыграют со Швейцарией.