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Сегодня, 06:52

Тренер сборной Швеции — об убийстве фанатов: «Мы очень огорчены, у нас слезы на глазах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал убийство двух болельщиков команды перед матчем отбора Евро-2024 с Бельгией.

«Мы очень огорчены, у нас слезы на глазах. Мы услышали невероятную новость в перерыве матча и были очень опечалены. Игроки не хотели больше играть. В каком мире мы живем? За последнее время было много жертв. Мы хотим выразить соболезнования семьям погибших», — приводит слова Андерссона RMC Sport.

Обстановка возле стадиона в&nbsp;Брюсселе. Во время матча Бельгия — Швеция убиты двое болельщиков. Трагедия в Брюсселе

16 октября в Брюсселе были убиты два болельщика в футболках сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА первал игру по соображениям безопасности.

Позднее стало известно, что напавший на футбольных фанатов террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.

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Сборная Швеции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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