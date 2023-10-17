Тренер сборной Швеции — об убийстве фанатов: «Мы очень огорчены, у нас слезы на глазах»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал убийство двух болельщиков команды перед матчем отбора Евро-2024 с Бельгией.

«Мы очень огорчены, у нас слезы на глазах. Мы услышали невероятную новость в перерыве матча и были очень опечалены. Игроки не хотели больше играть. В каком мире мы живем? За последнее время было много жертв. Мы хотим выразить соболезнования семьям погибших», — приводит слова Андерссона RMC Sport.

16 октября в Брюсселе были убиты два болельщика в футболках сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА первал игру по соображениям безопасности.

Позднее стало известно, что напавший на футбольных фанатов террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.