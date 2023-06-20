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Сегодня, 15:06

Глеб заявил, что сборная Белоруссии заставила Косово ошибаться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Белоруссии Александр Глеб оценил победу национальной команды в матче третьего тура квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Косово (2:1).

«Мне понравилось, что они очень компактно играли. При потере мяча всей командой отходили назад и ждали своего шанса. Сборная Белоруссии заставила Косово ошибаться, вчера они сыграли очень хорошо. Я надеюсь, что эта победа придаст команде еще уверенности. У игроков не было страха и паники, была уверенность в себе. Было приятно наблюдать за командой. Мы увидели командную игру, вместе оборонялись и бежали в контратаки. Футболисты Косово дали играть, с мячом они хороши, но в обороне и перестроении давали играть нашей сборной. У соперника было много свободных зон, давали принимать мяч. За такой матч можно ребят похвалить. Главное, чтобы такой настрой передался на следующие матчи. Чтобы просто верили в себя, выходили на поле и не боялись. Шансы на выход из группы? Давайте будем идти от игры к игре и вообще не думать о шансах. Когда мы планируем, ничего хорошего из этого не выходит. Надо набирать свои очки и ждать, когда соперники оступятся. С Андоррой будет непростой матч, они глубоко садятся, Израиль очень тяжело выиграл их. Нужно играть с большой самоотдачей и против каждого соперника настраиваться на сто процентов», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Белоруссия с 3 очками занимает четвертое место в группе I. Швейцария (10) — первая, Румыния (8) — вторая, Израиль с 7 баллами — третий. Косово располагается на пятом месте. Андорра — последняя, шестая, с 1 очком.

Сборная Белоруссии встретится с Андоррой 9 сентября. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-o-perspektivakh-belarusi-na-evro-2024-nado-nabirat-svoi-ochki-i-zhdat-kogda-soperniki-otstupyatsya-260168/
Александр Глеб
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