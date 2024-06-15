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Сегодня, 06:14

Глушаков отметил, что сборная Бельгии может удивить на Евро-2024

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что на чемпионате Европы-2024 может удивить Бельгия.

«Есть ли сборная на чемпионате Европы, которая может удивить? Бельгия, может быть. Она давно заслуживает хороших результатов, эта команда постоянно претендует на то, чтобы что-то выиграть», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Сборная Бельгии сыграет на Евро-2024 в группе E с Румынией, Словакией и Украиной.

Чемпионат Европы по футболу проходит в 10-ти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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