Goal назвал фаворитов Евро-2024

Портал Goal опубликовал рейтинг предстоящего чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.

Главным фаворитом Евро-2024 считается сборная Франции. По словам составителей рейтинга, у команды Дидье Дешама прямо сейчас нет недостатков.

Второе место в рейтинге заняла сборная Англии, которая вышла в финал последнего чемпионата Европы, в котором уступила Италии (1:1, пенальти 2:3). Третьей стала сборная Португалии. Четвертое место заняла Испании, а пятое — Бельгия, которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Полный рейтинг: