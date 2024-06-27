Гол Кварацхелии в ворота Португалии стал пятым самым быстрым в истории Евро

Форварду сборной Грузии Хвиче Кварацхелии понадобилась 91 секунда, чтобы забить гол в ворота Португалии на Евро-2024.

Это пятый результат в истории чемпионатов Европы и третий на нынешнем Евро. Быстрее звезды «Наполи» на немецких полях отличались только албанец Недим Байрами и бельгиец Юри Тилеманс.

Также в исторические топ-5 входят расставшийся с рекордом россиянин Дмитрий Кириченко и швед Эмиль Форсберг.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы