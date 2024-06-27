Гол Кварацхелии в ворота Португалии стал пятым самым быстрым в истории Евро

Сегодня, 09:09
Форварду сборной Грузии Хвиче Кварацхелии понадобилась 91 секунда, чтобы забить гол в ворота Португалии на Евро-2024.
Это пятый результат в истории чемпионатов Европы и третий на нынешнем Евро. Быстрее звезды «Наполи» на немецких полях отличались только албанец Недим Байрами и бельгиец Юри Тилеманс.
Также в исторические топ-5 входят расставшийся с рекордом россиянин Дмитрий Кириченко и швед Эмиль Форсберг.
Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Время
|
15.06.2024
|
Недим Байрами
|
Албания
|
Гр.турнир
|
Италия — 1:2
|
0.23
|
20.06.2004
|
Дмитрий Кириченко
|
Россия
|
Гр.турнир
|
Греция — 2:1
|
1.07
|
22.06.2024
|
Юри Тилеманс
|
Бельгия
|
Гр.турнир
|
Румыния — 2:0
|
1.14
|
23.06.2021
|
Эмиль Форсберг
|
Швеция
|
Гр.турнир
|
Польша — 3:2
|
1.22
|
26.06.2024
|
Хвича Кварацхелия
|
Грузия
|
Гр.турнир
|
Португалия — 2:0
|
1.31
|
17.06.2021
|
Юссуф Поульсен
|
Дания
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 1:2
|
1.39
|
30.06.2016
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
1/8 финала
|
Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)
|
1.40
|
11.07.2021
|
Люк Шоу
|
Англия
|
Финал
|
Италия — 1:1 (пен. — 2:3)
|
1.57
|
26.06.2016
|
Робби Брэди
|
Ирландия
|
1/8 финала
|
Франция — 1:2
|
2.00
|
18.06.1988
|
Сергей Алейников
|
СССР
|
Гр.турнир
|
Англия — 3:1
|
2.07