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Сегодня, 00:58

Голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым вратарем в истории Евро, сыгравшим матч на ноль

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Барт Вербрюгген.
Фото Reuters
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Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген установил рекорд чемпионатов Европы в матче Евро-2024 против Франции (0:0), сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист стал самым молодым голкипером в истории европейских первенств, отыгравшим на ноль в финальной стадии турнира. Вербрюгген провел матч против Франции в возрасте 21 года и 308 дней.

До этого Вербрюгген стал самым молодым за последние 60 лет вратарем, сыгравшим на чемпионате Европы. Рекорд принадлежит испанцу Ирибару, который принял участие в матче Евро-1964 в возрасте 21 года и 108 дней.

Сборная Франции лидирует в группе D с 4 очками. Нидерланды также набрали 4 очка, но идут вторыми, уступая французам по дополнительным показателям.

В заключительном, третьем туре групповой стадии Евро-2024 Франция сыграет против Польши, а Нидерланды — против Австрии. Оба матча пройдут во вторник, 25 июня и начнутся в 19.00 (мск).

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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