Гранит Джака назвал цель сборной Швейцарии на Евро-2024

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака назвал цель национальной команды на чемпионат Европы-2024.

«Очевидно, мы хотим преодолеть групповой этап. На мой взгляд, группа у нас сложная. Но наша цель номер один — выйти в 1/8 финала, а затем мы будем играть по одному матчу и надеяться, что продвинемся как можно дальше.

Первый матч против Венгрии, конечно, важен. Я не говорю, что мы должны побеждать, но, конечно, было бы очень приятно, если бы мы смогли начать турнир с победы. Нам нужно провести идеальную игру против Венгрии и сохранять концентрацию на протяжении 90 минут. И нам нужен командный дух. Вместе мы сила. Надеюсь, мы сможем показать это в нашем первом матче в субботу», — приводит слова Джаки пресс-служба УЕФА.

Сборная Швейцарии на Евро-2024 сыграет в одной группе с Германией, Шотландией и Венгрией.