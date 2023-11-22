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Сегодня, 00:38

Сборная Франции не смогла обыграть Грецию. Французы впервые потеряли очки в отборе Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
21 ноября. Греция — Франция — 2:2.
Фото AFP
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Сборные Франции и Греции сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:2.

В конце первого тайма Рандаль Коло-Муани вывел французов вперед. Сразу после перерыва греки забили два гола за 5 минут. Французская команда отыгралась в концовке встречи благодаря голу Юссуфа Фофана с передачи Килиана Мбаппе.

Французы впервые потеряли очки в этом отборочном турнире. Ранее они гарантировали себе первое место в группе и выход в финальную стадию.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
21 нояб, 22:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
2:2
Франция

В другом матче группы B сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара (6:0).

Полузащитник «Фейеноорда» Кэлвин Стенгс оформил хет-трик. Также по голу забили Теун Копмейнерс, Матс Виффер и Коди Гакпо.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
21 нояб, 22:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:6
Нидерланды
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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