Сборная Франции не смогла обыграть Грецию. Французы впервые потеряли очки в отборе Евро-2024

Сборные Франции и Греции сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:2.

В конце первого тайма Рандаль Коло-Муани вывел французов вперед. Сразу после перерыва греки забили два гола за 5 минут. Французская команда отыгралась в концовке встречи благодаря голу Юссуфа Фофана с передачи Килиана Мбаппе.

Французы впервые потеряли очки в этом отборочном турнире. Ранее они гарантировали себе первое место в группе и выход в финальную стадию.

В другом матче группы B сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара (6:0).

Полузащитник «Фейеноорда» Кэлвин Стенгс оформил хет-трик. Также по голу забили Теун Копмейнерс, Матс Виффер и Коди Гакпо.