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16 октября, 23:46

Сборная Нидерландов на последних минутах вырвала победу у Греции в матче отбора Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Сборная Нидерландов на последних минутах вырвала победу у Греции в матче отбора Евро-2024 — 1:0.
Фото AFP
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Сборная Нидерландов на последних минутах вырвала победу у Греции в матче отбора Евро-2024 — 1:0

Единственный мяч забил Вирджил ван Дейк. Он реализовал пенальти на 93-й минуте.

Сборная Нидерландов занимает второе место в группе B, набрав 12 очков в 6 матчах. Греция — на третьем месте (12 очков в 7 играх).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 окт, 21:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
0:1
Нидерланды

В параллельном матче сборная Ирландии разгромила национальную команду Гибралтара — 4:0.

Забитыми мячами отметились Эван Фергюсон (8-я минута), Майкл Джонстон (28-я минута), Мэтт Доэрти (60-я минута) и Каллум Робинсон (80-я минута).

Сборная Ирландии занимает четвертую строчку в группе B, набрав 6 очков в 7 матчах. Гибралтар — пятый (0 очков в 6 матчах).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 окт, 21:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:4
Ирландия

Источник: Таблица Евро-2024
Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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