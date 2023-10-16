Сборная Нидерландов на последних минутах вырвала победу у Греции в матче отбора Евро-2024

Сборная Нидерландов на последних минутах вырвала победу у Греции в матче отбора Евро-2024 — 1:0

Единственный мяч забил Вирджил ван Дейк. Он реализовал пенальти на 93-й минуте.

Сборная Нидерландов занимает второе место в группе B, набрав 12 очков в 6 матчах. Греция — на третьем месте (12 очков в 7 играх).

В параллельном матче сборная Ирландии разгромила национальную команду Гибралтара — 4:0.

Забитыми мячами отметились Эван Фергюсон (8-я минута), Майкл Джонстон (28-я минута), Мэтт Доэрти (60-я минута) и Каллум Робинсон (80-я минута).

Сборная Ирландии занимает четвертую строчку в группе B, набрав 6 очков в 7 матчах. Гибралтар — пятый (0 очков в 6 матчах).