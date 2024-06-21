Гризманн проведет 32-й матч на крупных турнирах и повторит рекорд Франции среди полевых игроков

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн попал в заявку национальной команды на матч 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Нидерландов.

33-летний футболист сыграет свой 32-й матч на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы). Как сообщает Opta, он повторит рекорд Франции по этому показателю среди полевых игроков — столько же игр на счету Лилиана Тюрама.

Кроме того, Гризманн выходит в старте в каждом из последних 11 матчей сборной Франции на Евро. Более продолжительные серии среди действующих игроков только у португальца Криштиану Роналду (18) и немца Тони Крооса (13).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2024 Нидерланды — Франция.