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Сегодня, 21:40

Англия может сыграть с Германией в 1/8 финала Евро, если не обыграет Словению

Алексей Мороз
статистик
Футболисты сборной Англии после ничьей с Данией.
Фото Reuters
Положение в группе C Евро-2024 после второго тура.
Фото «СЭ»
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Ничья в матче группы С на Евро-2024 Англия — Дания (1:1) окончательно запутала расклады в плане борьбы за выход в плей-офф.

Положение в группе C Евро-2024 после второго тура.
Фото «СЭ»

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров

Англии достаточно победить Словению, чтобы остаться на первом месте. А вот в случае ничьей британцы рискуют пропустить вперед датчан. Победа с разницей в два и более мячей выводит скандинавов на первую позицию. В случае минимального выигрыша надо будет считать дополнительные показатели у Англии и Дании — голы или даже желтые карточки. Напомним, что сборная со второго места из группы С выходит в плей-офф на победителя группы А — то есть, скорее всего, Германию.

Эмоции игроков сборной Англии после пропущенного гола. Еще один невнятный матч дорогущей сборной Англии. Побеждать Данию она как будто не особо и хотела

Англия может занять и третье место — в случае своего поражения и одновременной победы Дании. Правда, возможны варианты в случае минимального выигрыша скандинавов.

У Дании и Словении одинаковые показатели после двух туров. Даже количество желтых карточек одинаковое! Дания выше за счет более успешного выступления в отборочном турнире. Обе сборные могут как подняться на первое место в случае победы, так и опуститься на четвертое в случае поражения. Возможно, что и после заключительного тура придется обратиться к дополнительным показателям — голам, желтым карточкам или даже, как сейчас, рейтингу квалификации.

Все однозначно для Сербии. Только победа позволит им рассчитывать на выход в плей-офф с третьего или даже скорее второго места (в победу Словении над Англией все-таки верится с трудом). Ничья даже если и выведет сербов на третью строчку, вряд ли позволит рассчитывать на 1/8 финала — два очка слишком мало для этого.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
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