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Сегодня, 16:26

Группу болельщиков из России не хотели пропускать на матч Евро-2024 с флагами страны

Алина Савинова
Болельщики сборной Сербии.
Фото Reuters
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Четыре российских болельщика с национальными флагами прошли на стадион для посещения матча группового турнира Евро-2024 между сборными Словении и Сербии.

Как сообщает ТАСС, на входе на арену россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не играющую в матче. Однако фанаты смогли найти выход из положения: они перевернули флаги, и их пропустили через другой вход, приняв за болельщиков Сербии.

Игра между сборными Словении и Сербии проходит в четверг, 20 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Ранее в Сети появились фотографии присутствующих на матче фанатов из России, которые развернули на трибунах флаги своей страны. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: ТАСС
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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