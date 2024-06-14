Грушевский: «Можно с умным видом назвать Францию или Германию фаворитами Евро-2024»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» назвал главных фаворитов чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Сейчас нельзя с уверенностью говорить о том, что победит какая-то определенная сборная. Можно с умным видом назвать Францию или Германию. Исторически всегда нужно иметь в виду итальянцев. Они играют скупо, прагматично, но эффективно. Иногда очень приятно могут выступить испанцы, потому что они способны качеством своей игры вызвать симпатии у болельщиков и показать результат», — сказал Грушевский «СЭ».

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в 2021 году на «Уэмбли» переиграла англичан в серии пенальти.

Денис Сафронов