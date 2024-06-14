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Сегодня, 17:40

Грушевский — о Мбаппе: «Пока не получается поставить его в один ряд с культовыми футболистами»

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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на грядущем чемпионате Европы.

«Интересно, как продолжит себя проявлять Мбаппе. Он на подходе к суперзвездному статусу, но пока не получается его ставить в один ряд с культовыми футболистами, в котором уже давно такие монстры, как Месси и Роналду. Но он определенно на подходе к этому. Чемпионом мира он становился, но не как в свое время Марадона или Месси на прошедшем мундиале. Он еще не способен сам вытащить и вырвать победу для своей сборной», — сказал Грушевский «СЭ».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные. Мбаппе становился чемпионом мира в 2018 году в турнире в России. В Катаре французы завоевали серебро, уступив в финале аргентинцам.

Денис Сафронов

Мануэль Нойер и&nbsp;Скотт Мактоминай. Германия — Шотландия: онлайн-трансляция первого матча Евро-2024
Диего Марадона
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сборная Франции по футболу
Михаил Грушевский
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