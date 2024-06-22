Павлиашвили: «Нижайший поклон всем, кто болеет за Грузию. Не имеет значения, слушают ли они мои песни»

Известный певец Сосо Павлиашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ничье в матче между сборными Грузии и Чехии на Евро-2024 — 1:1.

«Очень обидно, что не забили в концовке. Очень жаль... Но чехи тоже молодцы. Мой отец, как всегда, был прав. Он всегда угадывает счет. Помню, когда в матче Бразилия-Германия на чемпионате мира-2014 года он сказал мне, что будет больше семи голов. Мы смеялись. Думали, шутит», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Также певец поблагодарил всех болельщиков сборной Грузии.

«Я очень рад, что у наших пацанов, детей, появились настоящие герои в футболе. Очень надеюсь, первые ласточки, которые играют на чемпионате Европы станут для них настоящим примером. И он превратится в явление для мирового футбола. С кем бы я ни общался в России, все болеют за Грузию! Нижайший поклон всем! От всей души! И не имеет значения, слушают ли они мои песни», — добавил Павлиашвили.

Грузия и Чехия набрали по 1 очку после двух матчей Евро-2024, команды занимают 4-е и 3-е места в группе F, соответственно. 26 июня Грузия сыграет с Португалией, Чехия в этот же день встретится с Турцией.