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Сегодня, 15:45

Грузия — Чехия: началась трансляция матча Евро-2024

Матч Грузия — Чехия на Евро-2024 начнется в 16.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Грузии Гурам Кашия и Жорж Микаутадзе.
Гурам Кашия (слева) празднует гол в ворота Турции с Жоржем Микаутадзе.
Фото Reuters
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Сборная Грузии по футболу сыграет с Чехией в матче группы F Евро-2024 22 июня. Их встреча в Гамбурге (Германия) на поле арены «Фолькспаркштадион» начнется в 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» началась текстовая онлайн-трансляция противостояния Грузия — Чехия. Смотреть в прямом эфире игру Евро-2024 можно по подписке в видеосервисе Okko. Встречу комментируют Лионель Абба и Денис Наливайко. В матч-центре «СЭ» доступны формальные события игры сборных Чехии и Грузии.

Грузия с главным тренером Вилли Саньолем идет на четвертой строчке в турнирной таблице группы F Евро-2024 с 0 баллов. 18 июня его команда потерпела поражение от Турции со счетом 1:3 на турнире в Германии.

Чехия с главным тренером Иваном Гашеком находится на третьем месте с 0 очков в группе F чемпионата Европы-2024. 18 июня чехи уступили Португалии со счетом 1:2.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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