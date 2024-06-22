Сборная Грузии по футболу сыграет с Чехией в матче группы F Евро-2024 22 июня. Их встреча в Гамбурге (Германия) на поле арены «Фолькспаркштадион» начнется в 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» началась текстовая онлайн-трансляция противостояния Грузия — Чехия. Смотреть в прямом эфире игру Евро-2024 можно по подписке в видеосервисе Okko. Встречу комментируют Лионель Абба и Денис Наливайко. В матч-центре «СЭ» доступны формальные события игры сборных Чехии и Грузии.

Грузия с главным тренером Вилли Саньолем идет на четвертой строчке в турнирной таблице группы F Евро-2024 с 0 баллов. 18 июня его команда потерпела поражение от Турции со счетом 1:3 на турнире в Германии.

Чехия с главным тренером Иваном Гашеком находится на третьем месте с 0 очков в группе F чемпионата Европы-2024. 18 июня чехи уступили Португалии со счетом 1:2.

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