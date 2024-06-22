22 июня сборные Грузии и Чехии встретятся в матче группы F чемпионата Европы-2024 по футболу в Гамбурге (Германия). Игра пройдет на арене «Фолькспаркштадион». Она начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Евро-2024 Грузия — Чехия можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 14.10 мск. В матч-центре «СЭ» следите за ключевыми событиями противостояния в субботу.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных моментов поединка сборных Грузии и Чехии.

Сборная Грузии нападающего Хвичи Кварацхелии занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы F на Евро-2024 с 0 очков. Чешская национальная команда располагается на третьей строчке с 0 баллов.

Евро-2024 завершится 14 июля финальным поединков на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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