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Сегодня, 15:03

Грузия — Чехия: Кварацхелия выйдет в старте на матч Евро-2024

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы сборных Грузии и Чехии огласили стартовые составы на матч второго тура группового турнира Евро-2024. Встреча пройдет в Гамбурге. Начало — в 16.00 мск.

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия появится на поле с первых минут.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе, Кварацхелия, Давиташвили.

Чехия: Штанек, Гранач, Крейчи, Голеш, Цоуфал, Юрасек, Соучек, Провод, Гложек, Черны, Шик.

В первом туре Грузия проиграла сборной Турции (1:3), а чехи проиграли команде Португалии (1:2).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Грузия
Чехия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по хоккею
Чемпионат Европы по футболу
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