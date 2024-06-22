Грузия — Чехия: ВАР Фриц изменил два решения судьи Зиберта

На 24-й и 45+2-й минутах матча 2-го тура чемпионата Европы Грузия — Чехия на помощь судье Даниэлю Зиберту пришел другой немецкий рефери — видеоарбитр Марко Фриц. Оба раза благодаря его вмешательству были правильно изменены первоначальные вердикты Зиберта.

Сначала в непростой ситуации судья не увидел, что произошел небольшой контакт мяча с левой рукой Адама Хложека, который забил гол. В результате итоговое решение верное: взятие ворот отменено.

А перед перерывом отставленной в сторону правой рукой сыграл в мяч Робин Хранач. Это случилось в штрафной площади чехов. После второго вмешательства Фрица Зиберт, посмотрев видеоповторы, указал на 11-метровую отметку.