Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Судейство

Сегодня, 17:10

Грузия — Чехия: ВАР Фриц изменил два решения судьи Зиберта

Александр Бобров
Шеф-редактор
Даниэль Зиберт.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

На 24-й и 45+2-й минутах матча 2-го тура чемпионата Европы Грузия — Чехия на помощь судье Даниэлю Зиберту пришел другой немецкий рефери — видеоарбитр Марко Фриц. Оба раза благодаря его вмешательству были правильно изменены первоначальные вердикты Зиберта.

Сначала в непростой ситуации судья не увидел, что произошел небольшой контакт мяча с левой рукой Адама Хложека, который забил гол. В результате итоговое решение верное: взятие ворот отменено.

А перед перерывом отставленной в сторону правой рукой сыграл в мяч Робин Хранач. Это случилось в штрафной площади чехов. После второго вмешательства Фрица Зиберт, посмотрев видеоповторы, указал на 11-метровую отметку.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по хоккею
4
0
Читайте также
Арбитры Евро-2024 допустили несколько грубейших ошибок
Турнир UFC on ABC 6 с боем Павлович — Волков пройдет 22 июня
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Турция — Португалия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Роналду заявил о своей готовности к матчу против Турции на Евро-2024
Грузия — Чехия: Шик сравнял счет в матче
Грузия — Чехия: Шик забил грудью. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Габулов назвал вратаря сборной Австрии открытием Евро-2024
Грузия побеждает Чехию после первого тайма матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Грузия побеждает Чехию после первого тайма матча Евро-2024

Габулов назвал вратаря сборной Австрии открытием Евро-2024