Сборная Грузии сыграет с Испанией в матче группы А отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу 8 сентября, в пятницу. Встреча пройдет на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» в городе Тбилиси, начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Грузия — Испания.

Смотреть видеотрансляцию в России бесплатно можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир стартует в 18.50.

Видеотрансляция в Грузии будет доступна на канале 1TV (Первый канал в Грузии). Начало — в 20.00 по местному времени (19.00 по мск).

Грузия с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице группы А. Испанцы располагаются на четвертой строчке с тремя баллами.

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