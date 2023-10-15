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Чемпионат Европы

Сегодня, 17:57

Гол и передача Кварацхелии помогли сборной Грузии разгромить Кипр

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Грузинская федерация футбола
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Сборная Грузии на своем поле разгромила Кипр в матче отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

Счет на 46-й минуте открыл Отар Китейшвили. На 58-й минуте преимущество хозяев удвоил Хвича Кварацхелия. На 82-й минуте счет стал разгромным — с передачи Кварацхелии отличился Леван Шенгелия. Последний гол на 90+5-й минуте с пенальти забил Георгес Микаутадзе.

Сборная Грузии с 7 очками занимает четвертое место в группе A. Кипр с 0 очков замыкает таблицу группы.

В следующем матче сборная Грузии на своем поле примет Шотландию, а Кипр дома встретится с Испанией. Обе игры пройдут 16 ноября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 16:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
4:0
Кипр

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Кипра по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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