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Сегодня, 13:40

Грузия — Португалия: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024

Грузия сыграет с Португалией на чемпионате Европы по футболу 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото Global Look Press
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Грузия и Португалия встретятся в матче группы F на чемпионате Европы по футболу в среду, 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке группы F. Ключевые события противостояния Грузия — Португалия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Сборная Португалии набрала 6 очков и занимает первое место в группе, а грузины с 1 баллом располагаются на последнем месте в квартете.

Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Грузия
Португалия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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