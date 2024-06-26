Сборная Португалии сыграет с Грузией в матче группы F чемпионата Европы-2024 по футболу в среду, 26 июня. Игра пройдет на поле стадиона «Арена АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Начало — 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния Португалия — Грузия в среду. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые моменты поединка.

Бесплатная трансляция встречи Грузия — Португалия будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 21.45 по московскому времени. Матч Евро-2024 также будет транслироваться в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск для пользователей с подпиской.

Португалия иде на первой строчке с шестью очками при разнице забитых и пропущенных мячей — 5-1. Грузия находится на четвертом месте с одним баллом в турнирной таблице группы F при разнице голов — 2-3.

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