Сборные Португалии и Грузии встретятся 26 июня в Гельзенкирхене (Германия) в матче группы F Евро-2024 по футболу. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru можно будет бесплатно смотреть трансляцию встречи Грузия — Португалия. Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Игру Евро-2024 также покажут по платной подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых захватывающих событий противостояния Португалия — Грузия 26 июня. В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты поединка.

Грузия идет на четвертом месте с одним баллом в турнирной таблице группы F при разнице голов — 2-3. Португалия располагается на первой строчке с шестью очками при разнице забитых и пропущенных мячей — 5-1.

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