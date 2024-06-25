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Сегодня, 22:00

Грузия — Португалия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Матч Евро-2024 Грузия — Португалия состоится 26 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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Сборные Португалии и Грузии встретятся 26 июня в Гельзенкирхене (Германия) в матче группы F Евро-2024 по футболу. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru можно будет бесплатно смотреть трансляцию встречи Грузия — Португалия. Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Игру Евро-2024 также покажут по платной подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых захватывающих событий противостояния Португалия — Грузия 26 июня. В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты поединка.

Грузия идет на четвертом месте с одним баллом в турнирной таблице группы F при разнице голов — 2-3. Португалия располагается на первой строчке с шестью очками при разнице забитых и пропущенных мячей — 5-1.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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