Грузия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Грузия сыграет с Чехией, Португалией и Турцией в группе Евро-2024

Сборная Грузии попала в группу F чемпионата Европы-2024 по футболу. Национальная команда под руководством главного тренера Вилли Саньоля впервые в истории вышла в финальную часть Евро. Грузия сыграет в группе F с Португалией, Чехией и Турцией.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр сборной Грузии на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Грузии на Евро 2024

18 июня. 19.00. Турция — Грузия

22 июня. 16.00. Грузия — Чехия

26 июня. 22.00. Грузия — Португалия

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Этот чемпионат Европы по футболу станет 17-м в истории.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».