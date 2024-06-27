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Сегодня, 09:20

Грузия стала восьмой сборной, которая пробилась в плей-офф в дебюте на Евро

Кирилл Бурдаков
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Сборная Грузии — восьмая команда, которой удалось выбраться из группы на дебютном для себя чемпионате Европы.

На прошлом турнире оба новичка — Северная Македония и Финляндия — попасть в 1/8 финала не смогли, зато на Евро-2016 (первом в нынешнем формате) плей-офф попробовали на вкус Уэльс, Исландия, Словакия и Северная Ирландия. Причем валлийцы, обыграв Северную Ирландию и Бельгию, добрались до полуфинала и повторили тем самым рекорд для новичков.

Все дебютанты Евро, которым удалось выйти в плей-офф

Год

Команда

Соперники

Место в группе

Результат в плей-офф

1984

Португалия

ФРГ — 0:0, Испания — 1:1, Румыния — 1:0

2-е

1/2 финала

1992

Швеция

Франция — 1:1, Дания — 1:0, Англия — 2:1

1-е

1/2 финала

1996

Хорватия

Турция — 1:0, Дания -3:0, Португалия — 0:3

2-е

1/4 финала

2016

Уэльс

Словакия — 2:1, Англия — 1:2, Россия — 3:0

1-е

1/2 финала

2016

Словакия

Уэльс — 1:2, Россия — 2:1, Англия — 0:0

3-е

1/8 финала

2016

Сев.Ирландия

Польша — 0:1, Украина — 2:0, Германия — 0:1

3-е

1/8 финала

2016

Исландия

Португалия — 1:1, Венгрия — 1:1, Австрия — 2:1

2-е

1/4 финала

2024

Грузия

Турция — 1:3, Чехия — 1:1, Португалия — 2:0

3-е

?
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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