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Сегодня, 14:45

Губерниев — о наказании Демирала от УЕФА: «Подвел команду и страну»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча.

Во время матча 1/8 финала Евро-2024 против Австрии (2:1) 26-летний турок показал жест «волчий салют», который ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), известной ультраправыми взглядами. Организация запрещена в Австрии и во Франции.

«Думаю, что были серьезные дискуссии, в принципе наказывать его или нет, потому что Турция играет в Германии практически как у себя дома. Там огромная турецкая диаспора. Но, с моей точки зрения, его наказать надо было, а более серьезное наказание могло бы вызвать даже определенные волнения. Хорошо, что наказали, считаю. Оставлять это безнаказанным было бы неразумно», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев поделился мнением, как отразится отсутствие Мериха Демирала на сборной Турции в четвертьфинале чемпионата Европы против Нидерландов.

«Его не наказать было нельзя, а наказывать слишком строго тоже сложно, так как Турция — это огромная болельщицкая диаспора. Турция фактически как у себя дома играет в Германии. Так или иначе, игрока правильно наказали. Что делать теперь Турции без основного игрока? Ну, у них же не одиннадцать человек в заявке, а двадцать два. Игрокам надо всегда сдерживать себя в таких турнирах. Сам себя наказал, подвел команду и страну. Надо держать себя в узде и всякие неприличные жесты не показывать», — добавил Губерниев.

Турецкая футбольная федерация (TTF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации Демирала.

В четвертьфинале Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск.

(Денис Сафронов)

Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Дмитрий Губерниев
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