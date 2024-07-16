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Сегодня, 14:28

Губерниев порекомендовал сборной Англии назначить Мостового на пост главного тренера

Зарина Халимхонова
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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, в какой футбол будет играть сборная Англии после ухода Гарета Саутгейта с поста главного тренера.

«Какой футбол мы увидим в исполнении сборной Англии, зависит от того, кто будет главным тренером. Если, например, Александр Мостовой придет, то футбол нас ждет великолепный. Все остальные будут немножко недотягивать», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта.
53-летний специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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