Губерниев — об уходе Саутгейта: «Сборной Англии нужен тренер, который научит ее играть в футбол»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Глобально пофиг, конечно, ушел и ладно. Но если серьезно, они же задачу не выполнили. Играют лучше с ним, если с точки зрения результата смотреть, но что-то постоянно идет не так. С таким составом англичане справедливо надеялись на что-то большее, чем финал. Поэтому Англии нужен тренер, который научит их играть в футбол. Понимаете, Саутгейт добился на европейской арене больше, чем Валерий Лобановский по результату. Они дважды серебряные медалисты чемпионата Европы. Это достижение? Безусловно, да. Поэтому Саутгейт — тренер хороший, у него свое видение. С мастеровитой клубной командой этот футбол может принести успех. Ну, если, конечно, он не будет записывать музыкальный альбом с Александрой Трусовой, тогда его спортивные дороги уведут совсем в другое место», — сказал Губерниев «СЭ»

Сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта.

53-летний специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Александр Абустин