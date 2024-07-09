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Сегодня, 06:17

Губерниев считает Англию главным фаворитом Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от полуфиналов Евро-2024 Испания — Франция и Нидерланды — Англия.

«Какая разница, кто победит в матче Испания — Франция? Нас в любом случае ждкт хороший футбол в полуфиналах. Я буду наблюдать совершенно спокойно, это называется: кто выиграет, тот и победит. С моей точки зрения, Евро выиграют англичане.
Игра у них не невзрачная, если они в полуфинале, это все разговоры в пользу бедных. Они показывают игру, которая позволяет им бороться за медали чемпионата Европы. Команда обладает запасом и прибавляет на глазах. Прагматичный футбол в XXI веке приносит плоды. Англии пора выиграть, они это сделают. А если не победят, то это сделает кто-нибудь другой, и тоже будет хорошо», — приводит Metaratings слова Губерниева.

Первый полуфинал Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля. Второй полуфинал, Нидерланды — Англия, пройдет в среду, 10 июля. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Евро-2024
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