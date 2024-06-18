Губерниев — о травме Мбаппе: «Даже без него французы могут до финала дойти»

Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы из-за перелома носа.

«Во-первых, давайте пожелаем Мбаппе здоровья. Он большой молодец и очень жаль, что так получилось. Он отличный спортсмен и один из лидеров мирового футбола. Обидно получать травмы в первом матче столь важного турнира, но такова футбольная жизнь. Во-вторых, у французов очень сбалансированный состав и вариант «Б» без Мбаппе умница-тренер найдет. Поэтому сейчас говорить, что французы не смогут выйти в плей-офф, просто смешно. Они и за титул поборятся без Мбаппе. Как пелось в той песне: «За себя и за того парня». Я во французов верю как в команду, которая может выйти в финал даже без Мбаппе», — сказал Губерниев «СЭ».

Также комментатор поделился мнением о том, стоит ли главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму полагаться на Мбаппе после его восстановления.

«Если он восстановится к плей-офф, тогда и будут решать, как поступать с Килианом. Франция не такая зависимая от Мбаппе команда. Нет такой зависимости, как в свое время у Португалии от Роналду, у Аргентины от Марадоны, у той же Франции в свое время от Платини. Даже без него французы могут до финала дойти. А если дают прогноз, что он восстановится к плей-офф, то тогда у Дешама будет еще больше вариантов, чтобы варьировать игровую модель», — добавил Губерниев.

Мбаппе на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства. Франция победила Австрию со счетом 1:0.

Денис Сафронов