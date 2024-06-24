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Сегодня, 05:11

Гулачи — о победе над Шотландией: «Мы знали, что в последние 15-20 минут игра откроется»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Шотландии (1:0).

«Я надеялся, что мы забьем. Особенно в последние 15 минут у нас были шансы решить исход матча. То, что гол был забит на последней минуте, — это чистый футбол, и мы этому очень рады. Мы знали силу Шотландии: они очень хорошо физически готовы и стараются играть в открытый футбол. Мы хотели этого избежать, хотели оставаться компактными, хорошо защищаться и играть на контратаках. Мы также знали, что в последние 15-20 минут игра откроется, потому что это было необходимо», — приводит слова Гулачи официальный сайт УЕФА.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.

Петер Гулачи
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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