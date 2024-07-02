Гуренко: «Матч Испании и Германии мог бы быть финалом. Никому не могу отдать предпочтение»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

«Это мог быть и финал. Важно то, в каком состоянии подойдут эти сборные к матчу. Испанцы хорошо играют на мяче, контролируют его. Но немцы — это не грузины. У них больше квалифицированных футболистов. Я в этой паре никому не могу отдать предпочтение, потому что обе сборные имеют свои плюсы и уязвимые места. Чья игра нравится больше? Испанцы мне ближе по духу. Это более играющая и комбинирующая команда. А немцы играют в свой рациональный футбол», — приводит слова Гуренко Евро-футбол.ру.

Матч 1/4 финала Испания — Германия состоится 5 июля в Штутгарте и начнется в 19.00 мск